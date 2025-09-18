Haberler

Tokat'ta 38 Farklı Suçtan Aranan Firari Yakalandı

Tokat'ta jandarma ekipleri, 38 farklı suçtan toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç.'yi operasyonla yakaladı. Ekipler, firarinin yerini tespit edip düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, 38 farklı suçtan toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen fiziki ve teknik takiple firarinin yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Y.E.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.Ç. tutuklandı.

Haber: Fatih YILMAZ- TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
