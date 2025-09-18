Tokat'ta 38 Farklı Suçtan Aranan Firari Yakalandı

TOKAT'ta jandarma ekipleri, hakkında 38 farklı suçtan toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi operasyonla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, 38 farklı suçtan toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen fiziki ve teknik takiple firarinin yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Y.E.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.Ç. tutuklandı.

Haber: Fatih YILMAZ- TOKAT,