Tokat'ta 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

TOKAT'ta 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 33 yıl hapis cezası ile aranan F.D.'nin (25) Yeşilırmak Mahallesi'nde umuma açık bir işletmede bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin 17 Ocak'ta adrese yaptığı operasyonda yakalanan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.