Haberler

Tokat'ta 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Tokat'ta 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 33 yıl hapis cezası bulunan F.D. polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

TOKAT'ta 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 33 yıl hapis cezası ile aranan F.D.'nin (25) Yeşilırmak Mahallesi'nde umuma açık bir işletmede bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin 17 Ocak'ta adrese yaptığı operasyonda yakalanan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kremlin açıkladı: Trump Putin'i Gazze Barış Konseyi'ne davet etti

Trump'tan Putin'e sürpriz davet: Sen de aramıza katıl
İsmi Fenerbahçe ile anılan Maestro'ya dev bir talip daha

Fenerbahçe'nin istediği Maestro'yu ezeli rakip istiyor
Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Kremlin açıkladı: Trump Putin'i Gazze Barış Konseyi'ne davet etti

Trump'tan Putin'e sürpriz davet: Sen de aramıza katıl
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eski belediye başkanına kötü haber! Cezası belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu