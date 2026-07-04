Haberler

Tokat'ta Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal hizmetlerden faydalanan 30 çocuk için sünnet şöleni yapıldı. Mehteran gösterisi ve konvoyun ardından çocuklara gram altın, bisiklet gibi hediyeler verildi.

Tokat'ta, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal hizmetlerden faydalanan 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Çocuklar ve aileleri, Tokat Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesi'nde bir araya geldi. Mehteran gösterisi ve dua edilmesinin ardından şehir merkezinde konvoy düzenlendi.

Program, Yeşilvadi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sünnet şöleniyle devam etti.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, vakıf medeniyetinin yalnızca tarihi eserlerden ibaret olmadığını, insanı merkeze alan güçlü bir iyilik ve dayanışma anlayışını temsil ettiğini söyledi.

Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze uzanan vakıf geleneğinin toplumun sosyal hayatını şekillendiren en önemli kurumlar arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Vakıf kültürü paylaşmanın, dayanışmanın ve merhametin kurumsallaşmış halidir. Bizler de bu köklü mirası yalnızca korumakla kalmıyor, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını yerine getirerek gelecek nesillere aktarıyoruz." dedi.

Çocuklara gram altın, bisiklet ve çeşitli hediyelerin verildiği programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor

8 yıllık ara sona erdi! Ekranlara dönüyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler