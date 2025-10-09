Haberler

Tokat'ta 3 Gün Süreyle Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Güncelleme:
Tokat Valiliği, kent merkezi ve tüm ilçelerde 9-11 Ekim 2025 tarihleri arasında gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu. Kamu düzeni ve güvenliği için alınan bu karar, belirli etkinlikler dışında tüm toplantıları kapsıyor.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Valilik makamı ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar hariç olmak üzere il genelinde yapılacak tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni veya anma maksatlı ziyaret, afiş, pankart, poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, konferans, panel ve benzeri etkinlikler 9 Ekim 2025 saat 00.01'den 11 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar (3 gün süreyle) yasaklanmıştır. "

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
