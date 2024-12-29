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Tokat'ta 29,5 Litre Sahte İçki Ele Ge geçirildi

Tokat'ta 29,5 Litre Sahte İçki Ele Ge geçirildi
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Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 29,5 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 29,5 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye-Akkuş çevre yolunda durdurdukları araçta 7 litre sahte içki buldu.

Polis ekipleri, F.Ç'nin (56) Niksar'daki ikametinde yaptıkları aramada ise 22,5 litre sahte içki ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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