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Tokat'ta 25 yaşındaki kadının yatakta ölü bulunmasıyla ilgili annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı

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Tokat'ın Zile ilçesinde 25 yaşındaki Sibel A., yatağında ölü bulundu. Cesetle yaklaşık 10 gün aynı evde yaşayan anne ve iki kız kardeşi tutuklandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde 25 yaşındaki kadın yatakta ölü bulundu, cesetle birlikte yaklaşık 10 gün aynı evde yaşadığı belirlenen anne ve iki kızı tutuklandı.

İddiaya göre, Minare-i Sağır Mahallesi Hürriyet Caddesi Bektaşlar Apartmanı'ndaki bir daireden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine emniyet güçleri kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Ekipler, ailesiyle birlikte yaşayan Sibel A.'yı (25) yatağında hareketsiz halde buldu.

Akpınar'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenirken, ceset otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, cesetle birlikte evde yaşadığı tespit edilen anne Y.A, kız kardeşler S.A. ve S.A. gözaltına alındı. Babanın ise yurt dışında inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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