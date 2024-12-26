Tokat'ta 21 Yıl Hapis Cezası Olan Dolandırıcı Yakalandı

Tokat'ta dolandırıcılık suçundan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, 12 ayrı suçtan kaydı olan dolandırıcılık suçundan hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.Y'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adresinde yakalanan İ.Y, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.