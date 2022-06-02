İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

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İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Battal Kürşat Sarıçimen'in kullandığı 60 AAF 260 plakalı otomobil ile Tuğba Demirel idaresindeki 45 ABV 870 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Neslihan Karagöz ve Gülçin Özen, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada Sarıçimen ve Karagöz'ün Kat Şehit Yalçın Öztürk İlkokulu'nda öğretmen oldukları ve okula gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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