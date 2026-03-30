Tokat'ta Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Celal Mert Y. yönetimindeki 55 AYB 32 plakalı otomobil ile Kahraman Y. yönetimindeki 60 AGH 238 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sırasında savrulan Celal Mert Y.'nin aracı önce park halindeki 60 KT 952 plakalı otomobile ardından marketin verandasına çarptı. Kazada Celal Mert Y. ile yanındaki Şahin Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

