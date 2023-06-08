Tokat'ta 2 aracın karıştığı kaza: 3 yaralı

2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

TOKAT Tokat'ta iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre: Kaza, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çift taraflı olarak gerçekleşti. Yeşilyurt istikametinden Tokat istikametine giden B.S. idaresinde ki 07 VCB 77 plakalı Wolkswagen marka araç, aynı istikamete giden S.K. idaresinde ki 60 ABG 410 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Sulusaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.