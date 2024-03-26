Tokat'ta 1500 Çam Fidanı Dikildi

Tokat'ta, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Projesi" kapsamında 1500 çam fidanı dikildi.

Vali Numan Hatipoğlu, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Bedestenlioğlu Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, orman teşkilatının çok köklü geçmişiyle vatan için çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi.

Son 20 yılda Cumhuriyet tarihindeki en fazla ağaçlandırmanın gerçekleştirildiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Bu, gerçekten göğüs kabartıcı. Orman teşkilatımız güzel çalışmalar yapıyor. Dikilecek fidanların yeşermesi ve geleceğimizi çok daha güzelleştirmesini diliyorum." dedi.

Hatipoğlu, daha sonra öğrencilerle 1500 çam fidanını toprakla buluşturdu.