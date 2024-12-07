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Tokat'ta 15 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı

Tokat'ta 15 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 15 yıl önce teröristlerce şehit edilen 7 asker için anma programı düzenlendi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 15 yıl önce teröristlerce şehit edilen 7 asker için anma programı düzenlendi.

Sazak köyü yakınlarında olayın yaşandığı yerde yaptırılan ve şehitlerin fotoğrafları ile Türk bayrakları bulunan Şehitler Anıtı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir askerin olayın nasıl gerçekleştiğini aktardığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Abdullah Köklü ve diğer katılımcılar, daha sonra anıta gül bıraktı.

Programa, Kaymakam Ahmet Tan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sazak köyü yakınlarında 7 Aralık 2009'da teröristlerce düzenlenen saldırıda, Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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