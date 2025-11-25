Tokat'ta 13 Yıllık Firari Yakalandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, 13 yıl hapis cezası bulunan firari O.A. yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında ceza verilen şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, Ünye Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 13 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan O.A (29) yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel