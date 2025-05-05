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Tokat'ta 05.05.2025 Tarihine Yoğun İlgi: 15 Çift Nikahlandı

Tokat'ta 05.05.2025 Tarihine Yoğun İlgi: 15 Çift Nikahlandı
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Tokat'ta, 5 Mayıs 2025'i nikah tarihi olarak seçen çiftlerin yoğunluğu, Belediye Nikah Dairesi'nde üç kat artışa neden oldu. Bu özel günde 15 çift, yarım saat aralıklarla nikahlarını kıydırdı.

Tokat'ta evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, Tokat Belediyesi Nikah Dairesi'nde yoğunluğa yol açtı.

Tokat Belediyesi Evlendirme Memurluğu, "05.05.2025" gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı yarım saat aralıklarla 15 çiftin nikahını kıydı.

Kentte bugün diğer günlere göre 3 kat daha fazla nikah kıyıldı.

Kıyılan nikahların tamamı Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kevser Özol ve Yakup Karabeyli de bu özel günde nikah kıydıran çiftler arasında yer aldı.

Özol, "Bu tarihi almak zor oldu. 05.05.2025'ten dolayı. Mutluyuz." dedi.

Karabeyli de "Bugün bizim için anlamlı bir gün. Mutluyuz sevinçliyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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