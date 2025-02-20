Tokat-Sivas Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor
Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Karayolları ve Tokat Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile buzlanmaya karşı önlemler alıyor. Yağışlar sonucu kent merkezinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.
Kent merkezinde buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Tokat Belediyesi ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.