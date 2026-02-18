Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar var. Karayolları ekipleri, Çamlıbel Geçidi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Tokat- Sivas kara yolunda kar etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Bazı araçların yolda kaldığı bölgede devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Tokat Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA " / " + Ekber Türkoğlu -