Tokat Şehir Müzesi'nde Kaybolan Eski Meslekler Sergileniyor

Tokat Şehir Müzesi'nde kaybolmaya yüz tutan eski meslekler bal mumu heykelleriyle canlandırılırken, o dönem ustaların kullandığı el aletleri ve ürünler de ziyaretçiler için sergileniyor.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip Tokat Şehir Müzesi'nde bakırcılık, demircilik, urgancılık, seramikçilik, yazmacılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş 14 farklı meslek, bal mumu heykelleriyle canlandırılmaya başlandı.

Müzede kentin geçmişte kullanılan, meslek kültürünü yansıtan iş yeri tabelaları ile eşyalar da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Sanat Tarihçisi Ali Berk Çevik, AA muhabirine, belediye tarafından kurulan müzenin geçmişi canlandırdığını söyledi.

Müzede insanların yakın tarihe kadar gündelik yaşamda kullanılan eşyaların ve bunların üretildiği dükkanların sergilendiğini anlatan Çevik, "Burada toplam 14 esnaf dükkanımız mevcut ve içlerinde mankenler bulunuyor. Bu dükkanlarda bakırcılık, demircilik, urgancılık, tabakçılık, yazmacılık gibi meslekler, bal mumu heykellerle canlandırılarak ziyaretçilere sergileniyor. Vatandaşlarımız burada geleneksel Tokat mutfağı ürünlerini görebilme imkanı bulabiliyor. Hatta yer ocağı ve şiş ocağını da burada görebilirler." dedi.

"Atölyelerimizde bulunan tüm malzemeler, dönemin esnafının kullandığı aletler"

Çevik, geçmişte Tokat'ın bakırcılık alanında ünlü bir şehir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Osmanlı İmparatorluğu döneminde çoğu kalhaneler kapatılırken, Tokat'taki kalhaneler açık kalıyor. Sultan 2. Mahmud'un Tokat'a bir fermanı var. İstanbul'da saraya sini, yani tepsi yaptırmak istiyor ancak İstanbul'da yaptıracak olan kişiyi bulamıyor ve Tokat'a ferman yazıyor. Yazdığı fermanın ve giden tepsinin bir örneğini ziyaretçiler burada görebilirler. Buradaki ürünlerin hepsi orijinaldir. Atölyelerimizde bulunan tüm malzemeler, dönemin esnafının kullandığı aletler olup, kendilerinin veya torunlarının, çocuklarının müzemize bağışladığı eserlerdir.

Biz de onları hem koruma hem de ziyaretçilerimizin görmesi amacıyla burada sergiliyoruz. Ziyaretçilerimiz burayı gezerken manevi dokusundan, havasından dolayı çok etkileniyor. Burada kendilerini 18. yüzyıldaki Osmanlı çarşılarında gibi hissediyorlar, tıpkı İstanbul'daki Kapalıçarşı'da olduğu gibi buraya geldiklerinde aynı hissiyatı yaşıyorlar."

Hollanda'dan ailesiyle gezmeye gelen Hidayet İlhan da Tokat Şehir Müzesi'ni çok güzel bulduğunu söyledi.

Müzenin her katının ayrı güzellikte olduğunu, ayrı tarih bulundurduğunu ifade eden İlhan, "Böyle tarihi yerler oldukça biz gurbetçiler daha çok seviniyoruz. Buraları gezdikçe geçmişimizi unutmuyoruz ve tarihimizi hatırlıyoruz. Müzede Osmanlı çarşısı çok dikkatimi çekti çünkü 'Z' kuşağından dolayı bu tür elemanlar yetişmiyor artık." diye konuştu.