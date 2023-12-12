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Tokat Pazar ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi

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Tokat'ın Pazar ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Mahperi Hatun Anaokulu'nda Anadolu Sokağı Kermesi düzenlendi. Kaymakam Mehmet Miraç Demir, Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. Katılımcılar, minik öğrencilerin hazırladığı yöresel ürünler temalı stantları inceledi ve Pazar Belediyesi tarafından öğrencilere ikramda bulunuldu.

Tokat'ın Pazar ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Mahperi Hatun Anaokulu'nda düzenlenen Anadolu Sokağı Kermesi'ne Kaymakam Mehmet Miraç Demir, Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, minik öğrencilerin hazırladığı yöresel ürünler temalı stantları inceledi.

Pazar Belediyesi tarafından da öğrencilere ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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