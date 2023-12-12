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Tokat Pazar ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi

12 Aralık 2023 15:17 Güncelleme: 15:18 Abone Ol

Tokat'ın Pazar ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Mahperi Hatun Anaokulu'nda Anadolu Sokağı Kermesi düzenlendi. Kaymakam Mehmet Miraç Demir, Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. Katılımcılar, minik öğrencilerin hazırladığı yöresel ürünler temalı stantları inceledi ve Pazar Belediyesi tarafından öğrencilere ikramda bulunuldu.