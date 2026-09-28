Tokat Pazar'da İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fazlı Özkan göreve başladı

Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Fazlı Özkan göreve başladı.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özkan'ın tecrübesi ve birikimiyle ilçede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine, üreticilerin desteklenmesine ve tarımsal hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

İlçe Müdürü Fazlı Özkan, yaptığı değerlendirmede, "Görevi devraldığım Sayın Emre Kapar'a Pazar'a ve Müdürlüğümüze sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. İlçemizin tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi, üreticilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve tarımsal hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için çalışma arkadaşlarımızla birlikte gayretle çalışacağız. Yeni görevimin ilçemize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA