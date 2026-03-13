Haberler

Tokat'ta 5.5 Büyüklüğünde Deprem... Murat Kurum: "İl Müdürlüğü Ekiplerimiz İhbarlar Doğrultusunda Hasar Tespit Çalışmalarını Gerçekleştirecek"

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirterek, "İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek" ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tokat Niksar'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte; İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA
