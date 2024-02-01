Tokat Muharip Gaziler Derneği Üyeleri Dualarla Umreye Uğurlandı
Tokat Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Alipaşa Camisi'ndeki uğurlama merasimiyle umreye gönderildi. Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da törene katıldı. Vali Hatipoğlu, gazilerin sağlıklı bir şekilde umreye gitmeleri için dua etti. Gaziler, Ankara'ya kara yoluyla hareket ettikten sonra Suudi Arabistan'a uçakla gidecekler.
Tokat Muharip Gaziler Derneği üyeleri, dualarla umreye uğurlandı
Gaziler için Alipaşa Camisi'ndeki uğurlama merasimine Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da katıldı.
Vali Hatipoğlu, gazilerin sağlıklı ve sıhhatli umreye gitmeleri için dua etti.
Törenin ardından kara yoluyla Ankara'ya hareket eden gaziler, buradan da uçakla Suudi Arabistan'a gidecek.