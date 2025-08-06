Tokat Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 19 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı, 19'u adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 19'U ADLİYEDE
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan detaylarının duyurduğu, Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber- Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel