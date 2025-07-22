Tokat Kemer Mahallesi'nde Yol ve Kaldırım Çalışmaları Tamamlandı

Tokat Belediyesince, Kemer Mahallesi'nde yürütülen asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kemer Mahallesi'ni Sivas Caddesi'ne bağlayan Behzat Bulvarı'nda yürütülen yol genişletme, düzenleme, kaldırım ve asfaltlama çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açıldı.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tokat'ımızın her mahallesinde olduğu gibi Kemer Mahallemizde de hemşehrilerimizin taleplerini dikkate alarak Sivas Caddesi'ne bağlanan bölgede yol ve kaldırım düzenlemelerini gerçekleştirdik. Yol genişletme, alt zemin iyileştirme ve asfalt serimiyle kaldırım düzenleme çalışmalarını da tamamladık. Amacımız, hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve estetik ulaşım altyapısı sunmak. Bu yaz dönemi boyunca da Tokat'ımızın dört bir yanında asfalt ve kaldırım çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."