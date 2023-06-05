Tokat Jandarma Komutanlığı 5 Haziran'da Fidan Dikti

Tokat Jandarma Komutanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde öğrencilerle bir araya geldi.

Ormandibi İlkokulu öğrencileri ile birlikte yapılan fidan dikimine çok sayıda jandarma personeli katılım sağladı. Toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi.

Jandarma Timleri tarafından etkinliğin sonunda öğrencilere çevre bilinci konulu eğitim verildi.