Haberler

Zile'de sağanak ve dolu hayatı felç etti

Zile'de sağanak ve dolu hayatı felç etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su basarken, dolu da etkili oldu. Vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı, belediye ve özel idare ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinde sel oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı vatandaşlar, caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlarından çıkamadı.

Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, ev ve iş yerleri ile caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan ilçede dolu da etkili oldu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı

Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti

Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Otobüste gergin anlar! Şoföre 'Kes sesini, beklemek zorundasın' diye bağırdı

Otobüste tepki çeken görüntü
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı