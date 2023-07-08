Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak sonrası mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası araçları ile mahsur kalan vatandaşlar, Zile Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaşın yağmur suyu ile duş alması ise kameraya yansıdı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası araçları ile mahsur kalan vatandaşlar, Zile Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaşın yağmur suyu ile duş alması ise kameraya yansıdı.

Tokat'ın Zile ilçesinde saat 20.30'da başlayan sağanak etkili oldu. Yağış sonrası belediye bağları yolu mevkisinde aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı. Yolda mahsur kalanların imdadına ise Zile Belediyesi ekipleri yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen Zile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolu yaptıkları çalışma sonrasında trafiği açtı.

Bir vatandaşın yağmur altında duş alması ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)