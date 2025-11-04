Tokat'ın Zile İlçesinde Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen fidan dikim etkinliğine kaymakam, belediye başkanı, Cumhuriyet başsavcısı ve üniversite öğrencileri katıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulunda bulunan Zile Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfaz Kurumları Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Çağlar Tekin, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, kurum müdürleri, yükümlüler ve üniversite öğrencileri katıldı.
Programda, katılımcılar fidan dikimi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel