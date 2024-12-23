Tokat'ın Zile ilçesinde ahşap ev yangında kül oldu
Zile ilçesine bağlı Kozdere köyünde Ferhat Özgen'e ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Tokat'ın Zile ilçesinde tek katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Kozdere köyünde Ferhat Özgen'e ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel