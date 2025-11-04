Tokat'ın Yeşilyurt İlçesinde Sonbahar Renkleri
Yeşilyurt ilçesi ormanları, sonbahar mevsimi ile birlikte hazan renklerine büründü. Özderesi bölgesinde dron ile görüntülenen sarı tonlar, muhteşem bir manzara oluşturdu.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ormanlar hazan renklerine büründü.
Yeşilyurt ilçesinde Karagöz-Göllüalan köy yolu olarak bilinen Özderesi bölgesinde sonbahar ayları ile sararan bitki örtüsü, dron ile görüntülendi.
Kasım ayında sarı rengin tonlarına bürünün ormanlar, güzel manzara oluşturdu.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel