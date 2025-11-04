Tokat'ın Yeşilyurt İlçesinde Sonbahar Renkleri

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ormanlar hazan renklerine büründü.

Yeşilyurt ilçesinde Karagöz-Göllüalan köy yolu olarak bilinen Özderesi bölgesinde sonbahar ayları ile sararan bitki örtüsü, dron ile görüntülendi.

Kasım ayında sarı rengin tonlarına bürünün ormanlar, güzel manzara oluşturdu.