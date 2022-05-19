Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde '19 Mayıs' dolayısıyla koşu yarışması düzenlendi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde koşu yarışması gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle düzenlenen Yeşilyurt Koşusu, Atatürk Bulvarı'nda başlayıp Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda sona erdi.

Koşunun ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, törenin ardından yaptığı konuşmada, ilçedeki tüm okullarda ön seçmeleri geçerek koşuya 6 farklı yaş kategorisinden 150 öğrencinin katıldığını söyledi.

Bu yıl yarışmanın ilkini düzenlediklerini belirten Yeşilyurt, "Bu etkinliğin ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve daha fazlası önümüzdeki yıllarda düzenlenecek. Hepinizi yürekten kutluyor ve başarılar diliyorum." dedi.

Programa Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Mustafa İncebiz, Artova Cumhuriyet Savcısı Alperen Yurt, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.