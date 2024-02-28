Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangını, Reşadiye Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangın, yaklaşık 5 dönüm alanda etkili oldu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Delice mevkisinde dumanı gören vatandaşlar, Reşadiye Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.
Örtü yangını yaklaşık 5 dönüm alanda etkili oldu.