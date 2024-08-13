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Tokat'ın Niksar ilçesindeki 4 köye yangın tankerleri verildi

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Niksar ilçesi Özveren, Esence, Budaklı ve Edilli köylerine meydana gelebilecek yangın ihtimaline karşı alınan yangın tankerleri, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare işbirliğiyle dağıtıldı. Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Erarslan ve Tahsin Çavuş'un da katıldığı törenle tankerler köy muhtarlarına teslim edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesindeki 4 köye alınan yangın tankerleri verildi.

Niksar ilçesi Özveren, Esence, Budaklı ve Edilli köylerine meydana gelebilecek yangın ihtimaline karşı acil müdahale yapılabilmesi noktasında Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare işbirliğiyle alınan yangın tankerleri dağıtıldı.

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Erarslan ve Tahsin Çavuş, köy muhtarları ve vatandaşların katıldıkları törenle yangın tankerleri köy muhtarlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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