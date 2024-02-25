Tokat'ın Niksar ilçesinde tek taraflı kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada motosikletten düşen sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşanan tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Hamidiye mahallesi mevkisinde G.T'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 BA 147 plakalı motosiklet savruldu.
Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralıyı ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırdı.