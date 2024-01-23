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Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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M.A'nın idaresindeki 60 NF820 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan L.T'ye çarptı. Yaralanan yaya çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

M.A'nın idaresindeki 60 NF820 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan L.T'ye çarptı.

Yaralanan yaya çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Bulvarı Acil Servis Niksar Tokat Trafik Kazaları Güncel Haberler

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