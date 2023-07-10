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Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil çarpışması: 9 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil çarpışması: 9 yaralı

Güncel Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Abdullah Taşkın'ın kullandığı 60 NS 750 plakalı otomobil, Günlüce köyü yakınlarında, İlhan Olkun idaresindeki 34 BHA 087 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Tuzen, Selma Tuzen, Binay Taşkın, Şehriban Karabeyeser, Berivan Karabeyeser, Birsel Zengin Olkun ve Canan Şan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel

Abdullah Taşkın Niksar Tokat Güncel Haberler

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