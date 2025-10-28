Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Pazar ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sunduktan sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Başçiftlik
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Murat Görmüş ve Belediye Başkanı Şaban Bolat tarafından çelenk sunuldu.
Çelenk sunumunun ardından tören sona erdi.
Törene ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Pazar
Pazar ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ramazan Teke ve Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar çelenk sundu.
Çelenk sunumu ardından tören sona erdi.
