Tokat'ın Erbaa İlçesinde Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Rasim Anayurt'a ait bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üst kata sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle dairenin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın çıkan dairede hasar meydana geldi.
Karşıyaka Mahallesi'nde Rasim Anayurt'a ait iki katlı evin ilk katında kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu üst kata sıçramadan söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.