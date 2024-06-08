Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev zarar gördü
Üzümlü köyünde Hasan Eraslan'a ait evin odunluğunda çıkan yangın, bitişikteki iki katlı eve sıçradı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev zarar gördü.
Üzümlü köyünde Hasan Eraslan'a ait evin odunluğunda çıkan yangın, bitişikteki iki katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.