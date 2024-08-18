Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın: Ahır ve samanlık zarar gördü
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Yukarıçandır köyünde Ahmet Günaydın'a ait samanlıkta çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü. Yangında 2 ton arpa, 600 balya saman ve 30 balya yonca da zarar gördü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen yangında bir ahır ve samanlık zarar gördü.
İlçeye bağlı Yukarıçandır köyünde Ahmet Günaydın'a ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında ahır ve samanlık zarar görürken 2 ton arpa, 600 balya saman ve 30 balya yonca zarar gördü.