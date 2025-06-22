Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın: 4 evde hasar
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Tepekışla köyünde çıkan yangında 4 evde hasar meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Ömer Ünal'a ait evden başlayarak diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 4 evde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Tepekışla köyünde Ömer Ünal'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Naime Yılmaz, Rukiye Ünal ve Nesrin Ünal'ın evlerine de sıçradı.
Vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 4 evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel