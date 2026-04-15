Tokat'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
Tokat'ın Erbaa ilçesinin Canpolat köyünde çıkan yangında bir iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti.
İlçeye bağlı Canpolat köyünde Yunus S'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız