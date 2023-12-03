Tokat'ın Erbaa ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı
İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa A, bacaklarından vuruldu. Olayın ardından kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.
İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir iş yerinde aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A, bacaklarından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mustafa A, sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Ö.Ç ve B.Ç. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.