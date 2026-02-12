Haberler

Tokat'ta sis bulutu havadan görüntülendi

Tokat'ta sis bulutu havadan görüntülendi
Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, kent merkezini kapladı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi ile oluşan sis, dron ile görüntülendi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin üzerini kapladı. Sis bulutu dron ile görüntülendi.

İlçede sabah saatlerinde hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesiyle sis etkili oldu. Şehrin yüksek noktaları hariç büyük bölümünü sis bulutu kapladı. Sis bulutu, yaklaşık 250 metre yükseklikten dron ile görüntülendi. Etrafı dağlarla çevrili bir ovada yer alan ilçe merkezindeki sis bulutları, güzel görüntüler oluşturdu.

Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
