Tokat'ta sis bulutu havadan görüntülendi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin üzerini kapladı. Sis bulutu dron ile görüntülendi.

İlçede sabah saatlerinde hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesiyle sis etkili oldu. Şehrin yüksek noktaları hariç büyük bölümünü sis bulutu kapladı. Sis bulutu, yaklaşık 250 metre yükseklikten dron ile görüntülendi. Etrafı dağlarla çevrili bir ovada yer alan ilçe merkezindeki sis bulutları, güzel görüntüler oluşturdu.