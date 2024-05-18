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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağ evinde patlama: 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi.

Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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