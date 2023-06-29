Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde İbrahim Güler'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü ancak evin çatısı ve teras katında hasar meydana geldi.