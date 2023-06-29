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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde İbrahim Güler'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü ancak evin çatısı ve teras katında hasar meydana geldi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın çıkan 2 katlı evde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Bestekar Sokak'ta İbrahim Güler'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu evin çatısı ve teras katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel

İbrahim Güler Tokat Güncel Haberler

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