Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde İbrahim Güler'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü ancak evin çatısı ve teras katında hasar meydana geldi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yangın çıkan 2 katlı evde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Bestekar Sokak'ta İbrahim Güler'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşlar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu evin çatısı ve teras katında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel