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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde İsmet Paşa Mahallesi'nde 2 katlı evde saat 12.00 sıralarında mutfakta yangın çıktı. Kısa sürede çatıya yayılan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İsmet Paşa Mahallesi Şehir Er Duran Okçu Caddesi'nde Aysun Gürgen'e ait 2 katlı evde saat 12.00 sıralarında çıktı. Evin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede çatıyı da sardı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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