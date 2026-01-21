Haberler

Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, anayollar, cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şaban Bolat, bu yıl ilçede son 10 yılın en fazla kar yağışının yaşandığını belirtti.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde belediye ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Anayollar, cadde ve sokakların kar temizliği sonrasında belediye ekipleri park ve bahçelerdeki karları temizlemeye başladı.

Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada, bu yıl ilçede son 10 yılın en fazla kar yağışının yaşandığını, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

