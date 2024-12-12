Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Başçiftlik ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaştı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Kar yağışı sonrası kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetre, ilçenin yüksek kesimlerinde ise yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.
Kar yağışının devam ettiği ilçe genelinde belediye iş makineleri hazırda bekletiliyor.