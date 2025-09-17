Tokat'ın Artova İlçesinde Makilik Alanda Yangın Söndürüldü
Tokat'ın Artova ilçesinde yer alan Kayaönü köyü yakınlarındaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat'ın Artova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kayaönü köyünde ormana yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Artova ve Yeşilyurt belediyeleri itfaiyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel