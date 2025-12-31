Artova'da kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Artova ilçesi kar yağışı nedeniyle beyaz bir örtüye büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 cm, yüksek kesimlerde ise 35 cm'ye ulaştı. Özel İdare ekipleri köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Özel İdare ekipleri köy yollarında çalışmalarına başladı. Ekipler yolda kalan araçları da kurtardı.
Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel