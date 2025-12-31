Haberler

Artova'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Tokat'ın Artova ilçesi kar yağışı nedeniyle beyaz bir örtüye büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 cm, yüksek kesimlerde ise 35 cm'ye ulaştı. Özel İdare ekipleri köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede kar yağışı sürüyor.

Özel İdare ekipleri köy yollarında çalışmalarına başladı. Ekipler yolda kalan araçları da kurtardı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

